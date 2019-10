Les huiles essentielles et les MLM

Je reçois au minimum un à deux messages par semaine qui me demandent ce que je pense des huiles essentielles. En voici quelques-uns :

Ça ne me surprend pas, car il y a un boom de popularité de ces produits depuis quelques années (tsé, on peut même en acheter chez Canadian Tire…). Et l’aromathérapie figure parmi les thérapies alternatives les plus populaires au monde.

Souvent, les gens me questionnent sur des marques spécifiques, et une recherche rapide m’apprend qu’il s’agit d’huiles vendues par des compagnies de vente à paliers multiples, ce qu’on appelle aussi du « marketing de réseau », ou plus communément « MLM » (multi-level marketing).

J’ai donc eu envie de faire un article 2-en-1 : deux sujets différents, mais qui ont un certain chevauchement.

Mais avant de parler des MLM, regardons les huiles essentielles sur le plan scientifique.

Je n’ai pas la prétention d’être capable de décrire toutes les huiles essentielles et toutes leurs utilisations possibles, ou de te dire « comment choisir la meilleure ». Mon but est de te faire un bon survol du sujet et de cibler ce qui est appuyé scientifiquement ou non, pour que tu puisses mieux t’orienter si tu t’intéresses davantage aux huiles. Ça marche ?

Elles ne portent pas ce nom parce qu’elles sont « essentielles » pour la santé, mais parce qu’elles contiennent « l’essence » de certaines plantes. Autrement dit, on concentre une plante et on élimine tout le reste. La méthode la plus commune de fabrication est celle-ci :

À partir du moment où on prétend qu’une huile essentielle contient des molécules qui ont des actions pharmacologiques sur le corps humain, alors on peut l’évaluer selon les mêmes critères que les médicaments et les produits naturels, soit :

(Certaines personnes prétendent qu’elles sont bonnes sous prétexte que leur usage est ancestral, que leur utilisation est encouragée par l’OMS ou par des « experts », qu’il faut se baser sur la vaste expérience des aromathérapeutes plutôt que sur la science, etc. Je ne couvrirai pas ce type d’arguments, auxquels j’ai consacré un livre en entier)

Selon les aromathérapeutes (et parfois les médias), elles sont très efficaces pour une tonne de problèmes de santé. Mais que dit la science ?

Il y a trois utilisations typiques :

Les huiles essentielles sont hautement volatiles, ce qui veut dire qu’avec le temps, elles vont s’évaporer à 100% dans l’air. Le plus souvent, on les met dans un diffuseur qui les disperse dans une pièce.

De multiples études et revues systématiques indiquent que diffuser des huiles essentielles dans l’air ambiant pourrait avoir des effets positifs sur l’humeur, favoriser la détente, améliorer le sommeil et peut-être même réduire la douleur en salle d’accouchement.

… mais est-ce vraiment surprenant ? Si ça sent bon dans ta chambre d’hôpital, c’est sûr que ça va améliorer ton humeur par opposition à si ça sent mauvais.

Aussi, certaines huiles (comme l’eucalyptus) laissent une sensation de fraîcheur dans les voies respiratoires, qui est agréable quand on est congestionné.

Bref, cette utilisation est tout à fait plausible !… en autant qu’on n’exagère pas les effets escomptés.

Par exemple, certaines sources prétendent qu’on peut choisir les huiles pour agir sur des zones bien précises du cerveau… Mais en réalité, on ne peut pas prétendre que les effets des huiles diffusées vont au-delà de bienfaits subjectifs. Autrement dit, c’est probablement de l’effet placebo (qui est totalement le bienvenu).

L’idée est de masser doucement la peau avec une huile essentielle. Encore là, les résultats semblent positifs à première vue.

La lavande est un bon exemple. On peut lire que c’est un anxiolytique…. mais en analysant les études, on se rend compte que le massage avec une fausse huile essentielle produit exactement le même effet ! Autrement dit, c’est le massage et la détente qui diminuent l’anxiété, pas l’huile en tant que telle.

Certaines huiles, comme celle de menthe (menthol), donnent une sensation de froid sur la peau, qui peut temporairement masquer une douleur. D’autres peuvent avoir un effet hydratant ou anti-irritation léger. Tout ça, c’est plausible !

Il y a beaucoup d’autres prétentions, basées sur des études pas très bien faites ou peu concluantes. La plupart des études n’ont pas de groupe contrôle avec un placebo (exemple), donc on ne peut rien en conclure. Et souvent, les bienfaits observés sont tellement faibles qu’ils n’ont probablement pas d’impact en pratique.

Globalement, l’aromathérapie n’est appuyée scientifiquement pour aucun problème de santé.

(Attention : ça ne veut pas dire que « ça ne fonctionne pas », mais tout simplement qu’on ne peut pas les recommander avec confiance d’un point de vue scientifique.)

Et encore là, les bienfaits subjectifs sont toujours intéressants !

C’est l’utilisation la moins fréquente, et aussi celle pour laquelle on a le moins de connaissances.

Prenons comme exemple l’huile d’origan. On lit qu’elle est antibactérienne, qu’elle peut faire perdre du poids ou baisser le cholestérol… mais je n’ai trouvé aucune preuve dans la littérature scientifique pour l’une ou l’autre de ces affirmations.

En général, ce type d’affirmations vient de recherches in vitro sur des cellules. Mais comme toujours, c’est facile de tuer des virus ou des bactéries en éprouvette; le vrai défi est de les détruire SANS tuer la personne.

D’ailleurs, ça m’amène à…

Si elles contiennent des composés actifs puissants, alors elles ont nécessairement des risques et des effets secondaires.

Prenons un exemple : une référence en aromathérapie annonce fièrement qu’une (1) goutte d’huile essentielle de menthe poivrée équivaut à boire 26 à 28 tasses de tisane de menthe poivrée !!! Est-ce vraiment « naturel » d’avaler 7 litres de thé à la menthe d’un seul coup ?!

D’ailleurs, certaines huiles essentielles sont utilisées comme pesticides en agriculture biologique, comme celles de romarin, d’eucalyptus et de clou de girofle.

Certaines huiles sont irritantes ou peuvent même brûler la peau, par exemple : cannelle, laurier, pin, menthe poivrée, origan, basilic, girofle, sarriette. Pour cette raison, elles doivent presque toujours être diluées avant leur utilisation.

Certaines peuvent sensibiliser la peau au soleil, donc ce serait une mauvaise idée de les mettre dans ta crème solaire maison.

Tu veux d’autres exemples ?

Comme les produits naturels, les huiles essentielles sont dans une zone grise sur le plan réglementaire, et sujettes à des problèmes importants de qualité. Donc les huiles vendues peuvent être contaminées ou adultérées (i.e. fausses).

BREF :

Je ne vois aucun problème à ce que les gens utilisent des huiles essentielles, en autant que les attentes d’efficacité sont modestes et que leurs risques ne sont pas pris à la légère !

J’aurais par contre un gros malaise à ce qu’elles soient utilisées chez une femme enceinte ou un enfant sans avoir d’abord consulté un professionnel de la santé (i.e. pas un/e commis dans une boutique de produits naturels, sauf leur respect).

Pour commencer, voici une courte anecdote personnelle qui m’est revenue à l’esprit en écrivant cet article…

Les MLM sont des compagnies qui se rapprochent dangereusement d’un modèle de vente pyramidale.

Le principe de la vente pyramidale est de faire de l’argent en recrutant de nouveaux membres :

Dans les MLM, le procédé est très similaire, avec la différence que les membres disent faire de l’argent « surtout » en vendant des produits : leggings, cosmétiques, supplément keto, boissons énergisantes, etc.

La plupart du temps, ces produits ne sont pas disponibles en magasin, seulement via la MLM (quoiqu’il y a des exceptions). Ils sont aussi parfois vendus lors de « partys » organisés dans des résidences privées.

Voici le modèle :

Les compagnies de type MLM ne sont pas « illégales ». Elle se défendent typiquement d’être des entreprises pyramidales en affirmant que les produits se vendent bien, et donc que l’argent circule par la vente de biens, et non pas par le recrutement.

En fait, leurs membres déploient beaucoup d’efforts pour nous convaincre que ce qu’ils/elles font n’est pas pyramidal…

Des célébrités en font parfois la promotion (même Chuck Norris… et Donald Trump). Donc au final, l’offre semble intéressante…

Mais voici la réalité, selon un rapport bad trippant de la Federal Trade Commission aux États-Unis :

Au Canada, 1.3 millions de personnes font partie de cette industrie.

Plusieurs membres n’ont pas le choix d’acheter des tonnes de produits pour respecter des quotas qui leur sont exigés; certains remplissent leur garage ou leur sous-sol ! Résultat : les « chiffres de ventes » qu’ils annoncent viennent souvent de leurs propres achats, et non de leurs ventes à des gens à l’extérieur de la MLM.

Les membres vont souvent mettre de la pression sur leurs proches et leurs amis pour leur acheter des produits et/ou les recruter dans la business.

Mais attention, ces personnes ne sont pas mal intentionnées : elles essaient simplement de survivre à l’intérieur d’une business impitoyable.

Pour être clair, les huiles essentielles vendues par les MLM ne sont pas forcément « pires » que les autres, du moins pas en termes de qualité ou sur le plan scientifique. Mais en les achetant, tu contribues à une industrie qui soulève des immenses questionnements éthiques. C’est à considérer.

Je ne prétends pas non plus que toutes les huiles essentielles sont faites par des MLM : beaucoup proviennent de petites ou grandes compagnies conventionnelles. Mais le marketing de réseau a probablement joué un rôle à les rendre aussi populaires depuis quelques années.

QUELQUES CONSEILS POUR TERMINER

Au Québec, l’entreprise Phytochemia se spécialise (entre autres) dans l’analyse des huiles essentielles et de leur qualité. Oui, tu peux leur demander de tester les huiles que tu utilises ! Je les ai déjà rencontrés et j’ai beaucoup d’amiration pour ce qu’ils font.

Si tu te demandes si une huile essentielle (ou n’importe quel autre produit) provient d’une MLM, cherche sur Google le nom de la compagnie + MLM, comme ça :

Si tu aimerais en savoir plus sur les MLM, je te suggère d’écouter le podcast The Dream, et aussi le vidéo super intéressant (et hilarant) de John Olivier.

(ou si tu veux simplement te défouler sur le sujet, le subreddit AntiMLM)

Et SVP, ayons de l’empathie et évitons de juger les personnes qui vendent des produits pour le compte de compagnies MLM. Certain/es disent être heureux à travers ce modèle; tant mieux ! J’espère simplement que la lecture de cet article générera des bonnes discussions et réflexions.

** ATTENTION : NE PAS MENTIONNER DE NOMS DE COMPAGNIES MLM DANS LES COMMENTAIRES CI-DESSOUS, CAR JE DEVRAI LES EFFACER ***